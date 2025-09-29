Понедельник, 29 Сентября 2025 20:53

АрмИнфо. Один из неизменных базовых приоритетов внешней политики России - укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Сюняц Еркир".

По его словам, в русле этой линии Москва, естественно, поддерживает любые усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Что касается т.н. "дороги Трампа", то позиция России будет сформулирована после того, как у нас появится детальное понимание того, как данный транспортный проект будет реализовываться. Пока, насколько нам известно, соответствующая работа только начинается. Детали, касающиеся режимов грузового и пассажирского транзитов, обеспечения безопасности движения, еще только предстоит согласовать. В работе по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе потребуется учет обстоятельств, связанных с членством Армении в ЕАЭС, а также опирающееся на двусторонние документы присутствие российских пограничников на армяно-иранской границе. Добавлю, что российская сторона открыта к консультациям по данным темам как с армянскими партнерами, так и с другими заинтересованными сторонами, включая Тегеран", - сказал посол РФ.

На уточнение, могут ли совместно функционировать заявление от 9 ноября 2020 года и Вашингтонская декларация от 8 августа 2025 года, Копыркин напомнил, что РФ и лично президент Владимир Путин заложили основу процесса армяно-азербайджанского примирения.

По его словам, трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов не только остановили кровопролитие на земле, но и определили основные направления процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, включая выработку мирного договора, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций, делимитацию и демаркацию границы, развитие контактов по линии гражданского общества.

"Положения этих договоренностей не потеряли актуальности и сегодня. Свою подпись под соответствующими заявлениями никто из лидеров не отзывал. То, как на практике они будут коррелировать с Вашингтонской декларацией от 8 августа 2025 года, - предмет обсуждений вовлеченных сторон. Мы исходим из того, что взаимоприемлемые развязки будут найдены по обоюдному согласию и на условиях, отвечающих интересам как Азербайджана и Армении, так и всех регионалов, включая Россию и Иран, которые активно взаимодействуют в рамках ЕАЭС", - выразил уверенность посол.

В этой связи он поспешил напомнить о платформе регионального сотрудничества "3+3" с участием стран Южного Кавказа и их ближайших соседей, площадка которой предоставляет возможность предметного обсуждения насущных тем региональной повестки дня. По его словам, российская сторона ожидает, что армянские и азербайджанские партнеры в ближайшее время определятся по очередности приема следующей встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств в данном формате.

"Отделять Россию от Южного Кавказа - заведомо бессмысленная затея. Это не позволят сделать ни география, ни совместная история, ни объем многоплановых связей России с закавказскими государствами. Тем не менее отдельные внешние игроки высказывают подобные абсурдные идеи, лишь обнажая собственные устремления и слабое понимание региональных реалий. Повторюсь - неразрывная связь России с Южным Кавказом предопределяет нашу жизненную заинтересованность в прочном мире и стабильности в регионе, в его процветании и раскрытии транспортного потенциала", - заключил Копыркин.