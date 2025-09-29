Понедельник, 29 Сентября 2025 20:09

АрмИнфо. В Страсбурге премьер-министр АрмениИ Никол Пашинян встретился с содокладчиками по обязательствам Армении перед Мониторинговым комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Борианой Аберг и Пьеро Фассино.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, ходе встречи стороны обсудили ход сотрудничества Армении с Советом Европы, шаги, предпринимаемые в сфере укрепления демократических институтов, защиты прав человека и судебно-правовых реформ.

Пашинян подчеркнул важность участия Парламентской ассамблеи Совета Европы в продвижении демократической повестки Армении и готовность правительства продолжать сотрудничество в сферах верховенства закона и защиты прав человека.

одокладчики высоко оценили прогресс, достигнутый в Армении, и выразили уверенность в том, что республика продолжит последовательно выполнять свои обязательства. Они подтвердили готовность Мониторингового комитета ПАСЕ к продолжению тесного сотрудничества.