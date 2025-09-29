|Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.
|Копыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений
|Копыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России
|Премьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ
|Пашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборах
|Стартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности
|TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: Пашинян
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|Адвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале суда
|Мы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPP
|Первый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FEST
|Пашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядке
|Эксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась
|С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
|"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
|У Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полицией
|На основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государств
|Пашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕ
|В Армению прибыла новый посол Египта
|Мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов
|Армянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 году
|Брата Католикоса Всех армян внесли в базу "Миротворец"
|Арестован убийца главы села Паракар - СК РА
|Самвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты ААЦ
|Пашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООН
|<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана
|Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему
|Пашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачу
|Политолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарий
|Армения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИ
|Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы
|Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании
|В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины Паракар
|В Москве состоялись консультации между МИД Армении и России
|Член правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войне
|Инициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в Баку
|Армения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничестве
|27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа
|Задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИ
|Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>
|Глава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странами
|Глава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничества
|5000 idcoins и розыгрыш при оформлении пакета IDsalary
|Глава Союза "Арцах" представил в парламенте провальную политику властей Армении по защите прав арцахцев
|Вице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правления
|В Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени Рудаки
|Посол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута Трампа
|Омбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в Брюсселе
|Возможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средства
|Глава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира
|Замглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целях
|АНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будет
|Главы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы Паракара
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Посол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых кругов
|Фракция "Армения" НС Армении присоединятся к инициативе по вынесению вотума недоверия премьер- министру РА
|Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость Арцаха
|Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.
|"Честь имею" о процессе импичмента: РПА с 2021 года делает все для ухода Пашиняна
|Глава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕС
|Читать больше
АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Молодовы Майю Санду с победой ее политической силы "Действие и солидарность" на парламентских выборах.
"Горячо поздравляю Майю Санду и народ Молдовы по случаю результатов парламентских выборов и твердой приверженности продвижению европейского будущего страны", - написал он в Твиттер (Х).
Как сообщают СМИ, проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду, по предварительным данным, получила абсолютное большинство мандатов в новом составе молдавского парламента. После подсчета 100% голосов PAS набирает 50,20%, что дает ей 55 из 101 места в парламенте. Это меньше, чем было у PAS в уходящем составе парламента - 61 депутат.
Еще одна проевропейская политическая организация - блок "Альтернатива" - получит, по предварительным данным, 8 мандатов, так называемый пророссийский "Патриотический блок", по подсчетам избирательной комиссии, набрал 24,17% голосов, что дает ему 26 депутатских мест. Выборы проходили по партийным спискам, для прохождения барьера партии нужно было набрать не менее 5% голосов, блоку - не менее 7%.
"Патриотический блок" уже заявил, что оспорит результаты выборов.
|Осканян: Право арцахцев на возвращение - это уже не просто требование людей без гражданства, это воля международного сообщества.
|Копыркин: Вопроса вывода 102-ой военной базы нет в повестке дня армяно-российских отношений
|Копыркин: Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России
|Премьер Армении встретился с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ
|Пашинян поздравил Санду с победой ее политической силы на парламентских выборах
|Стартовали встречи Мирзояна на полях Варшавского форума по безопасности
|TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между РА и США, но в него может быть вовлечена любая третья сторона: Пашинян
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|Адвокат по делу Микаэла Аджапахяна: Решения судьи политически мотивированы и принимаются не в зале суда
|Мы работаем медленно, но без перебоев: Пашинян о реализации TRIPP
|Первый день октября ознаменуется в Ереване открытием одного из самых ярких фестивалей страны - HIGH FEST
|Пашинян не согласен с тем, что мирную повестку Ереван продвигает в одностороннем порядке
|Эксперт: стратегия Азербайджана по отношению к Армении не изменилась
|С 30 сентября в Армении пройдет фестиваль <Неделя науки>.
|"Страна для жизни": В деле убийства главы Паракара нет никакой кровной мести, это - заказ
|У Минобороны Армении произошла потасовка между родными без вести пропавших военнослужащих и полицией
|На основе международных норм по защите прав и свобод человека в Туркменистане дано разрешение на проживание 142 лицам из других государств
|Пашинян в Страсбурге провел встречу <на ногах> председателем ПАСЕ
|В Армению прибыла новый посол Египта
|Мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов
|Армянский эксперт представил возможные сценарии исхода электоральных процессов в стране в 2026 году
|Брата Католикоса Всех армян внесли в базу "Миротворец"
|Арестован убийца главы села Паракар - СК РА
|Самвел Карапетян представил задачи рабочей группы, созданной его движением для защиты ААЦ
|Пашинян обсудил установление мирный договор с Баку с генсеками ОБСЕ и ООН
|<Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер>: Пашинян указал на расширение географии дипотношений Еревана
|Мир установлен, а Алиев все еще говорит о т.н. "Зангезурском коридоре" и "капитуляции" Армении: Пашинян не понимает почему
|Пашинян: Примут нас в ЕС - хорошо. Если же нет, мы выполним поставленную перед нами очень важную задачу
|Политолог: на выборах в Национальное Собрание Армении 2026 года все увидят молдавский сценарий
|Армения подтвердила приверженность продвижению повестки в области нераспространения и целей ДВЗЯИ
|Глава МИД Армении провел встречи со своими коллегами из Румынии и Кубы
|Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании
|В МВД подтвердили факт задержания подозреваемого в убийстве главы общины Паракар
|В Москве состоялись консультации между МИД Армении и России
|Член правления <Мать Армения> назвала Никола Пашиняна главным ответственным за поражение в 44-дневной Арцахской войне
|Инициатива Free Armenian Prisoners представила факты по делу Рубена Варданяна по случаю 2 годовщины его заключения в Баку
|Армения и Ангола подписали меморандумы о политических консультациях и дипломатическом сотрудничестве
|27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа
|Задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар - СМИ
|Через искусство - к корням: В Музее русского искусства открылась выставка <Дом. Моя Вселенная>
|Глава МИД Армении обсудил с замместителем госсекретаря США перспективы развития стратегического партнерства между странами
|Глава МИД Армении обсудил с министром иностранных дел Германии перспективы углубления сотрудничества
|5000 idcoins и розыгрыш при оформлении пакета IDsalary
|Глава Союза "Арцах" представил в парламенте провальную политику властей Армении по защите прав арцахцев
|Вице-спикер НС: Мы не отвергали ни одного предложения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта за время нашего правления
|В Институте востоковедения РАУ состоялось торжественное открытие аудитории имени Рудаки
|Посол Ирана признал: У Тегерана есть определенные вопросы по части реализации маршрута Трампа
|Омбудсмен Армении выступила модератором дискуссии в рамках форума лидеров ENHRI в Брюсселе
|Возможно суд конфискует у экс-главы общины Айнтап 13 объектов недвижимости и денежные средства
|Глава МИД Армении: Устойчивое развитие не может быть достигнуто без мира
|Замглавы МИД Армении прокомментировал применения искусственного интеллекта в военных целях
|АНК: пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будет
|Главы Армавирского управления криминальной полиции и следственного управления СК покинули должности после громкого убийства главы Паракара
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Посол России в Сюнике посетил ЗММК и провел переговоры с представителями деловых кругов
|Фракция "Армения" НС Армении присоединятся к инициативе по вынесению вотума недоверия премьер- министру РА
|Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость Арцаха
|Спикер Парламента уверен, что в выборах 2026г. правящая сила получит больше голосов, чем в 2021г.
|"Честь имею" о процессе импичмента: РПА с 2021 года делает все для ухода Пашиняна
|Глава МИД Армении провел переговоры с главным дипломатом ЕС
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия