Понедельник, 29 Сентября 2025 19:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Молодовы Майю Санду с победой ее политической силы "Действие и солидарность" на парламентских выборах.

"Горячо поздравляю Майю Санду и народ Молдовы по случаю результатов парламентских выборов и твердой приверженности продвижению европейского будущего страны", - написал он в Твиттер (Х).

Как сообщают СМИ, проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду, по предварительным данным, получила абсолютное большинство мандатов в новом составе молдавского парламента. После подсчета 100% голосов PAS набирает 50,20%, что дает ей 55 из 101 места в парламенте. Это меньше, чем было у PAS в уходящем составе парламента - 61 депутат.

Еще одна проевропейская политическая организация - блок "Альтернатива" - получит, по предварительным данным, 8 мандатов, так называемый пророссийский "Патриотический блок", по подсчетам избирательной комиссии, набрал 24,17% голосов, что дает ему 26 депутатских мест. Выборы проходили по партийным спискам, для прохождения барьера партии нужно было набрать не менее 5% голосов, блоку - не менее 7%.

"Патриотический блок" уже заявил, что оспорит результаты выборов.