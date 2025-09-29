Понедельник, 29 Сентября 2025 19:10

АрмИнфо. Маршрут TRIPP обсуждается в двустороннем формате - между Арменией и Соединенными Штатами Америки, и в него может быть вовлечена любая третья сторона, вокруг чего РА и США достигнут соглашения. Об этом заявил 29 сентября в Страсбурге премьер-министр РА Никол Пашинян в беседе с армянскими журналистами.

<Конечно, Евросоюз для нас надежный партнер, и мы заинтересованы в привлечении все большего числа надежных партнеров. Но опять же в плане корректности зафиксировано, что эту тему обсуждают Армения и США, а третьи стороны могут быть привлечены, если обе стороны согласны>, - заявил он.

Касаясь того, что на территории Мегри есть водопроводы и местные жители обеспокоены тем, что эти инфраструктуры могут пострадать, Пашинян заявил: <В наших договоренностях нет того, что мы перекроем воду, перекроем хлеб, перекроем воздух, отключим электричество, а вместо этого создадим <маршрут Трампа>.

<Почему предполагается, что если есть железная дорога, то не будет воды? Обычно происходит наоборот: где есть железная дорога, там обязательно должна быть вода, потому что без воды железной дороги быть не может. Где есть железная дорога, там есть хлеб, где есть железная дорога, там процветание, а в нашем случае, если есть железная дорога, то нет ни хлеба, ни воды, ни безопасности, ни людей, ни суверенитета, ни территориальной целостности? Это логика гетто, внушенная нам: мы должны жить изолированно, чтобы сохранить свою идентичность, свою безопасность. Но это не так, наоборот, в современном мире нам нужно много общаться, нам нужно разговаривать, нам нужно, чтобы нас понимали. Нам нужно понимать мир и мир должен понимать нас. И именно этим мы сейчас и займемся>, - сказал он.

<Нет такой логики, что будет мир, но не будет воды. Эй, люди, выбирайте, хотите ли вы воды или мира. Потому что вода и мир обычно идут рука об руку. В случае войны воды может и не быть, потому что война - это разрушение, где водопровод, железная дорога, дорога, дом, больница, школа, жизнь и отношения - всё может быть разрушено. Жители Мегри и жители Армении в целом также могут сравнить, была ли их жизнь лучше или хуже при железной дороге>, - заявил армянский премьер.