АрмИнфо. Решения судьи по делу архиепископа Микаэла Аджапахяна продиктованы политическими соображениями, и, по сути, принимаются вне зала суда. Об этом член группы защиты архиепископа Ара Зограбян заявил в беседе с журналистами после последнего заседания по делу архиепископа.

Он сообщил, что прокурор во время заседания ходатайствовал об осуждении на срок в 2 года и 6 месяцев, а окончательное решение суда будет вынесено 3 октября. При этом, Зограбян уже сейчас уверен, что суд вынесет решение о виновности священнослужителя "Самое большее, что может сделать суд, это сократить срок до двух лет", - предположил адвокат.

Зограбян считает, что ожидать иного вердикта нет смысла, поскольку налицо нарушения со стороны судьи, которые имели место и на сегодняшнем заседании. В частности, в качестве примера он привел тот факт, что судья не удовлетворяет даже те вопросы защиты, которые связаны с основанными правами архиепископа. Зограбян отметил, что сторона защиты обязательно предпримет соответствующие шаги в отношении этих очевидных нарушений, однако в данный момент они пока что ожидают окончательного вердикта. Напомним, что архиепископ, глава Гюмрийской епархи ААЦ Микаэл Аджапахян был арестован 28 июня решением Ереванского суда первичной инстанции сроком на два месяца. Затем срок заключения сначала продлили на 10 дней, а затем еще на два месяца. Священнослужитель обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении как не содержащие состава преступления.