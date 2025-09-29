Понедельник, 29 Сентября 2025 18:20

АрмИнфо. 23-й Международный фестиваль исполнительских искусств HIGH FEST в этом году пройдет с 1 по 8 октября под девизом <Фестивально Ваш!> (Festivally Yours!).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе HIGH FEST, в этом году в фестивале примут участие театралы из 11 стран, в том числе Бельгии, Китая, Франции, США, Венгрии, Южной Кореи, Нидерландов и др. При этом, в программе будут также представлены спектакли армянских и иранских театров. Общее число участников фестиваля превышает 100 человек, включая известных гостей, таких как: Бартош Шидловский, Ирина Жукова, Микела Панелла и др. В международной программе ожидаются постановки следующих коллективов: театр Benchaa (Нидерланды), театр FORСE (Южная Корея), Sacred Places (Бельгия), танцевальная компания PR-Evolution (Венгрия) и др.

В рамках HIGH FEST также пройдут мастер-классы с участием международных экспертов, будет организован <Круглый стол> с целью налаживания партнерских связей между армянскими театрами и международными фестивалями.

Фестиваль откроется современной танцевальной постановкой <В поисках света> (Seeking Light) китайской труппы BeijingDance/LDTX, которая пройдет на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна. Постановка исследует человеческое существование через абстрактное движение и бросает вызов восприятию света и тьмы, вовлекая зрителя в путешествие сквозь время и чувства. Хореограф-постановщик - Вилли Цао. Основателями коллектива, который был основан в 2005 году, выступают Вилли Цао и Ли Ханьчжонгом.

Согласно источнику, спонсором HIGH FEST является мэрия Еревана. Основные партнёры - Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Фонд HOSQ.

В этом году HIGH FEST также сотрудничает с Фестивалем Avignon OFF. Фестиваль включён в список 24 лучших фестивалей Европы по версии EFFA (Европейской ассоциации фестивалей).