АрмИнфо. О мире говорю не только я. Азербайджан тоже говорит о мире. Об этом заявил в беседе с армянскими журналистами в Страсбурге 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, не получается ли, что Армения в одностороннем порядке говорит о мире, ведь президент Азербайджана Ильхам Алиев с трибуны ООН говорит о <Зангезурском коридоре>, на что премьер-министр Армении вынужден парировать, превращая трибуну ООН в площадку для выяснения вопросов, а на мероприятии в Гяндже азербайджанцы показывают кулак и напоминают о победе в 44-дневной войне.

<Я не говорю о мире в одностороннем порядке, имеются подписанные документы о мире. Кроме того, о мире говорю не только я. Азербайджан тоже говорит о мире. В комментариях нет никаких разночтений. Вы говорите, что трибуна ООН стала площадкой для выяснения определенных вопросов. Трибуна ООН существует именно для того, чтобы определенные вопросы не выяснялись, а разъяснялись.

В идеологии Реальной Армении есть важный элемент: речь идет о трансформации, самоарменизации. Истина, не подвергшаяся арменизации, сама утрачивает этот статус.

В нашем обществе все рассматривается со следующей точки зрения: Азербайджан сказал то, другой сказал это, третий сказал что-то другое. И самый главный вопрос всегда практически остается вне поля зрения: а что мы говорим?

Мы много говорили о субъективации Армении, о том, что Армения является субъектом международных отношений, а не объектом. И все из-за того, что мы никогда не заботились о том, что говорим сами, нас всегда заботило то, что говорят другие>, - заявил он.

Касаясь обвинений о том, что Армения выполняет чужие требования, премьер-министр заявил: <Армения не выполняет ничьи требования. В нашей истории были ситуации, когда нас постоянно сбивали с ног, и в результате мы начинали говорить: вот, мир несправедлив. И мы не задумываемся, а может это из-за того, что мы стоим на проезжей части трассы? Улицу надо переходить по пешеходной части.

Нам нужно задуматься о государственной гигиене. Или давайте зафиксируем, что если мы стоим на проезжей части шоссе и объясняем водителям машин, которые двигаются со скоростью 100 км/ч, что такое историческая справедливость, насколько верны наши аргументы, то, извините, это никого не интересует. Потому что они хотят добраться из пункта А в пункт Б>, - сказал глава правительства.

Что касается ситуации, сложившейся после 8 августа, Пашинян заявил, что в своем послании после этого он сравнил мир с новорожденным ребенком, который должен вырасти и состоятся. <У нас есть хорошая поговорка: ребенок, болея, растет. И мир, болея, растет>, - резюмировал армянский премьер.