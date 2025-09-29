Понедельник, 29 Сентября 2025 16:06

АрмИнфо. С 30 сентября по 5 октября этого года в Армении пройдет масштабный фестиваль <Неделя науки: Армения 2025>, посвященный популяризации науки и технологий. Девиз фестиваля в этом году - <Развиваться через науку>.

Фестиваль откроется в 15:00 на площади Свободы. Центральным событием станут мероприятия на площади Свободы, где в течение 6 дней будут представлены достижения мира науки, технологий, инженерии, научной фантастики и искусства. В фестивале примут участие ведущие представители государственных, академических, образовательных, технологических и творческих организаций Армении.

Тематическими разделами фестиваля станут: <Развиваясь с наукой> (30 сентября - 1 октября) - истории практического применения науки и инноваций, научные эксперименты, проекты и выставки от научных институтов, действующих в Республике Армения. Раздел <Зачем становиться учёным и инженером> (2-3 октября) поможет с профессиональной ориентацией молодежи.

Сочетание научной фантастики и искусства состоится на площадке <Расширяя воображение> (4-5 октября). Будут представлены литература, кино, комиксы, игры и футуристические проекты.

Параллельно с фестивалем в школах и детских садах всех регионов республики пройдут научные эксперименты, игры, проекты и выставки, призванные привить детям с раннего возраста интерес и любовь к науке, технологиям и инженерии.

<Неделя науки. Армения 2025> организует инициатива <Научная сила> при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, мэрии города Еревана и Национальной академии наук Республики Армения. Главными спонсорами мероприятия выступили YoHealth, Team Telecom Armenia (технологический партнёр) и Америабанк (инновационный партнёр).