Понедельник, 29 Сентября 2025 13:04

АрмИнфо. Столичная мэрия предлагает запретить в школах использование смартфонов для учащихся 1-6 классов, и ограничить - для 7-12 классов. С соответствующим предложением выступила начальник Управления общего образования Аппарата мэрии Еревана Маргарит Хачатрян.

В частности, учитывая негативные последствия для образовательного процесса - отсутствие концентрации учащихся, уровень их успеваемости, Хачатрян предложила запретить использование телефонов для школьников 1 по 6 классов - во время уроков, перемен, мероприятий. В отдельных случаях, когда ребенок должен принести телефон в школу, как она отметила, последний должен в начале урока сдать его классному руководителю, и только по завершению уроков -забрать .

Для учащихся 7-12 классов Управление общего образования предложило применить ограниченное использование телефонов/смартфонов/смарт-часов и других устройств - только по указке учителя и под его контролем для образовательного процесса.

До тотального запрета предусмотрено внедрить это решение в 15 столичных школах, чтобы до конца года проследить и оценить физические, социальные и психологические показатели, активность и успеваемость учащихся.

В этой связи мэр Еревана Тигран Авинян дал поручение изначально провести обсуждения со всеми директорами школ, представить данное решение, услышать их мнения, подытожить и только потом на основании полученных оценок выступить с окончательным решением.

Меж тем отметим, что согласно решению Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, учащиеся 1 классов должны будут использовать во время образовательного процесса смартфоны, поскольку определенная информация в учебниках представлена в цифровом формате - через QR-коды, а именно материалы об армянском алфавите и его создателе Месропе Маштоце.