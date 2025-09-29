Понедельник, 29 Сентября 2025 12:15

АрмИнфо.Глава группы компаний "Ташир", бизнесмен Самвел Карапетян в своем новом послании "из подвалов" СНБ представил задачи, поставленные перед рабочей группой созданной движением "По-нашему", для защиты Святой Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и национальных ценностей.

В письме, распространенном на странице Фейсбук Советом по защите Карапетяна, бизнесмен отметил, что, прежде всего, необходимо урегулировать отношения между государством и церковью таким образом, чтобы в будущем ни одной "мелкой группе" не пришло в голову совершить новые нападки на важнейший национальный институт и надеяться на успех.

Как пояснил бизнесмен, это возможно обеспечить, учитывая действующие конституционные основы. В частности, как пояснил Карапетян, посредством обсуждений со специалистами, которые приведут к формулированию правильной формулы для достижения этой цели.

"Не менее важно, чтобы духовная жизнь стала неотъемлемой частью повседневной жизни нашего народа, и здесь движению также есть чем заняться. Многие проблемы, которые существуют в нашем обществе и угрожают как моральному облику, так и здоровью нашего будущего поколения, возникли из-за нехватки настоящей духовной пищи. Фактически сытый, но лишенный духовных ценностей и моральных принципов человек не приносит и не может принести абсолютной пользы обществу, государству, Родине", - заметил бизнесмен в своем послании.

Далее, Карапетян напомнил, что Святая Армянская Апостольская Церковь является неотъемлемой частью национального облика и многотысячелетней армянской культуры. В этом ключе он задался вопросом, какую часть этой исключительной ценности армянский народ смог показать миру и гордиться ею. "За 35 лет независимости, возможно, такой возможности не было, по объективным или субъективным причинам. Но уже в самом ближайшем будущем мы должны сделать так, чтобы все знали, где находится Армения, где находится Первопрестольный Святой Эчмиадзин и какое богатое наследие оставили миру наши предки христиане. Мы сделаем это "По-нашему"", - говорится в послании бизнесмена.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. Он предъявленных ему обвинений не признает.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.