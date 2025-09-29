Понедельник, 29 Сентября 2025 12:12

АрмИнфо. На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, в ходе встречи с Синирлиоглу собеседники обсудили вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и ОБСЕ. Стороны подчеркнули важность установления мира между Арменией и Азербайджаном и стимуляции сотрудничества в регионе.

Было подчеркнуто, что активное двустороннее взаимодействие способствует развитию демократических институтов, защите прав человека в Армении, а также укреплению мира и взаимного доверия в регионе. Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам региональной и международной повестки.

На встрече с Антониу Гутерришем собеседники подчеркнули важность состоявшегося 8 августа в Вашингтоне парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразили уверенность, что это будет способствовать обеспечению стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе.

Собеседники коснулись организации 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая пройдет в Армении с 18 по 30 октября 2026 года, а также вопросов сотрудничества в этом направлении. Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.