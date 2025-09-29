Понедельник, 29 Сентября 2025 12:10

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с радостью констатировал установление <беспрецедентно позитивного диалога> между Ереваном и Анкарой в последние годы между Арменией и Турцией установился беспрецедентный позитивный диалог. <Мои встречи с президентом Эрдоганом носят регулярный характер, уровень доверия постоянно растет>, - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что для инфраструктурного проекта TRIPP важное значение имеет открытие границы между Арменией и Турцией: <это касается открытия существующей железной дороги, автомобильных дорог, а также перспектив развития трубопроводов, линий электропередачи и кабельных линий>.

Указав на последовательное повышение уровня доверия между ним и президентом Турции Пашинян выразил уверенность, что <это достижение>, <принесет позитивные результаты в обозримом будущем, а именно: установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией и полное открытие межгосударственной границы>.

В целом, обратил внимание Никол Пашинян, в последние годы география дипломатических отношений Республики Армения заметно и отрадно расширяется.

<В течение 30 лет независимости Республика Армения не имела дипломатических отношений с Саудовской Аравией и Пакистаном. Рад отметить, что сейчас между нашими странами установлены дипломатические отношения и ведется диалог>, - заметил он.

Также заметно развиваются традиционные связи Республики Армения. <Наш диалог и братство с Исламской Республикой Иран и Грузией становятся все более заметными. Эти отношения, наряду с нашими отношениями с Турцией и Азербайджаном, чрезвычайно важны для того, чтобы регион Южного Кавказа был мирным, стабильным и развивающимся.

В этом смысле я также считаю важным формат <3+3>, который является важной площадкой для диалога со странами нашего региона и развития нашего традиционного диалога с Российской Федерацией, хотя у нас всегда существовали активные контакты с РФ в двустороннем формате.

Недавно мы установили стратегическое партнерство с Китаем и поддерживаем активные политические и торгово-экономические связи с Индией. Уравновешенная и уравновешивающая внешняя политика открывает перед нами новые горизонты. Мы активизируем наши отношения с Японией, Монголией, странами Ближнего Востока и Центральной Азии>, - сказал Никол Пашинян.