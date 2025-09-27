Суббота, 27 Сентября 2025 16:24

АрмИнфо. Армения и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, подписание документа состоялось в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фархан Аль Саудом. Меморандум предусматривает проведение политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Армения и Министерством иностранных дел Королевства Саудовская Аравия».