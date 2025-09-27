Суббота, 27 Сентября 2025 15:40

АрмИнфо.В МВД подтвердили задержание подозреваемого в убийстве главы общины Паракар Володи Григоряна. Во время брифинга 27 сентября пресс-секретарь Министерства внутренних дел Армении Нарек Саргсян сообщил, что в ходе

предварительного следствия по факту убийства в Мердзаване, в результате широкомасштабных и комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД и СНБ Армении, по подозрению в совершении преступления задержан один человек.

Он сообщил, что в рамках следствия в принадлежащем задержанному строении были обнаружены следы, прямо указывающие на его причастность к преступлению - маска, перчатки, обувь, куртка и прибор ночного видения, использованные при совершении преступления, которые он пытался сжечь. Саргсян отметил, что следствие продолжается с целью полного выяснения обстоятельств дела, в том числе для того, чтобы найти оружие, используемое во время совершения преступления.

При этом, сославшись на результаты следствия, представитель МВД сообщил, что основной версией продолжает оставаться то, что убийство главы Паракара Володи Григряна является продолжением инцидента в Мердзаване в феврале этого года, в ходе которого был убит брат задержанного по подозрению в убийстве Григоряна.

На прямой вопрос журналистов, является ли главным подозреваемым в этом преступлении Нарек Оганян - двоюродный брат главы села Мердзаван, члена правящей партии "Гражданский договор" Мгер Ахтоян, пресс-секретарь воздержался от ответа.

Отметим, что вчера ряд армянских СМИ распространили кадры задержания Нарека Оганяна. В беседе с журналистами заместитель начальника Полиции МВД Вардан Варданян подчеркнул, что в убийстве главы общины Паракар нет политического элемента. Инцидент, по его словам, связан со стрельбой, произошедшей у дома Ахтояна 7 месяцев назад. Напомним, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна, погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян, еще один человек получил ранения. Тогда, в качестве подозреваемого был арестован брат Володи Григоряна - Пайкар Григорян, который находится под домашним арестом.

Добавим, что глава укрупненной общины Паракар Армавирской области Володя Григорян и сотрудник уголовной полиции Араратского управления МВД Карен Абрамян были убиты 24 сентября в населенном пункте Мердзаван Армавирской области