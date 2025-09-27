Arminfo.info


 Суббота, 27 Сентября 2025 13:18
Алина Оганесян

27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа

27 сентября - как один из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа

АрмИнфо.Сегодня, 27 сентября 2025 года, исполнилось пять лет с начала 44-дневной Арцахской войны - одного из самых трагичных эпизодов в новейшей истории армянского народа. Война, развернувшаяся осенью 2020 года, унесла жизни более 3800 армянских военнослужащих, сотни остаются пропавшими без вести, а тысячи семей продолжают жить в неопределённости.

Эта война стала началом конца для Арцаха. Были потеряны 7 районов, а также Шуши и Гадрут. Отголоски войны постоянно сопровождались новыми вооруженными провокациями и боевыми действиями, предпринимаемыми ВС Азербайджана, в результате которых у армянских сторон были новые жертвы и территориальные потери, в том числе, и в Армении.  Последней из таких атак стала бомбардировка Степанакерта и его окрестностей 19 сентября 2023, чему предшествовала почти 10-месячная блокада Арцаха. На следующий день, 20 сентября, начались этнические чистки и вынужденный массовый исход арцахцев в Армению.

28 сентября 2023 года президент Республики Арцах Самвел Шахраманян заявил, что подписал указ, которым НКР прекращает свое существование с 1 января 2024 года.  Документ так и не был обнародован, и никто его не видел. Указ был подписан в условиях азербайджанской агрессии против НКР и угрозы полного физического истребления всего арцахского населения. После массового вынужденного исхода населения Нагорно- Карабахской Республики, уже в Ереване Шахараманян опубликовал указ, которым отменял свое предыдущее решение.

Но уже в этом году - 1 сентября 2025 года - в ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. На основании совместного заявления Еревана и Баку структура будет полностью упразднена к 1 декабря 2025 года.

Несмотря на неопределённость и открытые раны, память о героях войны сохраняется. В Ереване открыт дом-музей в честь артиллериста Альберта Ованнисяна, ставшего символом героизма и самопожертвования. Литература и искусство тоже не остаются в стороне - выходят книги, ставятся спектакли, проводятся культурные мероприятия, посвящённые памяти погибших. Эти инициативы сегодня, видимо, являются единственной формой общественного сопротивления забвению и молчанию.

Глава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в АстануГлава МИД Армении обсудил с коллегой из Казахстана визит Пашиняна в Астану