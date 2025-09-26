Пятница, 26 Сентября 2025 20:39

АрмИнфо.Задержан подозреваемый в убийстве главы общины Паракар Володи Григоряна. Им оказался двоюродный брат главы села Мердзаван, члена правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна, Нарек Оганян. Кадры задержания распространяют армянские СМИ.

Отмечается, что кинологи с помощью служебных собак отыскали одежду, которую пытался сжечь Нарек Оганян, однако она не сгорела полностью.

В беседе с журналистами заместитель начальника Полиции МВД Вардан Варданян подчеркнул, что в убийстве главы общины Паракар нет политического элемента. Инцидент, по его словам, связан со стрельбой, произошедшей у дома Ахтояна 7 месяцев назад. Пользователи социальных сетей склоняются к версии, что это была месть.

Напомним, что 7 месяцев назад, в результате вооруженного нападения на дом главы администрации села Мердзаван укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении Мгера Ахтояна, погиб двоюродный брат Ахтояна - Григор Оганян, еще один человек получил ранения. Тогда, в качестве подозреваемого был арестован брат Володи Григоряна - Пайкар Григорян, который находится под домашним арестом.

Добавим, что глава укрупненной общины Паракар Армавирской области Володя Григорян и сотрудник уголовной полиции Араратского управления МВД Карен Абрамян были убиты 24 сентября в населенном пункте Мердзаван Армавирской области.