Пятница, 26 Сентября 2025 19:40

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Брентом Кристенсеном коснулся реализации программ, направленных на развитие стратегического партнерства между странами.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи, состоявшейся в рамках 80- ой сессии генеральной Ассамблеи ООН, собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональных развитий, и взаимодействия Армении и США на многосторонних площадках.

Кроме того, Мирзоян и Кристенсен отметили наличие активной динамики в реализации вашингтонских договоренностей, закрепленных в двусторонних меморандумах. В частности, как отметили в Министерстве, в сферах энергетики и искусственного интеллекта.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.