Пятница, 26 Сентября 2025 18:13

АрмИнфо. Глава общественной организации Союз "Арцах", экс-омбудсмен НКР Артак Бегларян на слушаниях в парламенте Армении, посвященных проекту "О национальном кризисе и провале госуправления", представил результаты политики армянский властей в обеспечении прав арцахцев.

Глава Союза обратил внимание, что именно в результате действий правящего режима Арцах временно находится под оккупацией Азербайджана. Касаясь же нынешней ситуации, он отметил, что ее можно представить в трех направлениях.

В первую очередь, как отметил Бегларян, после насильственного перемещения, арцахцы со стороны властей не воспринимаются как граждане, более того, они отрицают их неотъемлемое право на возвращение. "Власти Армении представляют осуществление этого права как угрозу для Республики. И это в том случае, когда Армения по внутреннему законодательству и по международным судебным актам, взяла на себя обязательство по обеспечению прав арцахцев", - обратил внимание Бегларян.

В этом ключе экс-омбудсмен НКР также напомнил, что это неотъемлемое право, по сути, опровергается правящим режимом после того, как на основе их же заявления Международный суд справедливости принял решение, что насильственно перемешенное население Арцаха имеет право на возвращение. "Следовательно, этим своим заявлением Республика Армения взяла на себя дополнительное обязательство по реализации этого права", - заметил экс-омбудсмен Арцаха.

Бегларян в этой связи отметил, что в переговорном процессе не Азербайджан, а Армения должна диктовать свои условия, выдвигая требование обеспечения международных гарантий безопасности в вопросе возвращения. Однако, вместо этого, как продолжил глава общественной организации Союз "Арцах", проект мирного договора не содержит ни единого пункта, ни по части этнической чистки, ни по возвращению.

Во-вторых, как заметил Бегларян, власти Армении не смогли решить гуманитарные вопросы арцахцев, напомнив, что они лишили население НКР денежной помощи. В результате, как отметил экс-омбудсмен, бедность среди арцахского населения составила более 80%. "И это в то время, когда средний показатель бедности по Армении около 23%", - отметил Бегларян, добавив, что это привело по итогу к эмиграции.

Это, как заметил глава Союза "Арцах", последствие провала программ властей Армении, в частности жилищной программы и программ занятости. Касаясь же последнего направления, Бегларян отметил, что оно касается распространяемых в отношении арцахского населения слов ненависти. "Как только арцахцы поднимали свой голос, чтобы быть услышанными, начиналось распространение слов ненависти в их отношении. Однако, ни Следственный комитет, ни прокуратура, никак не пресекали подобные ситуации. Между тем, в случаях, когда это касалось представителей правящей партии, действия предпринимались сразу", - резюмировал Бегларян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.