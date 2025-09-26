Пятница, 26 Сентября 2025 16:14

АрмИнфо. Армянский народ не хочет поддерживать прежние власти. Об этом 26 сентября на парламентских слушаниях заявил вице- председатель партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян.

Он напомнил, что за 7 лет деятельности нынешней власти стране нанесен непоправимый ущерб, однако ни антиправительственные акции, ни различные мероприятия не привели к ее смене. По мнению Зурабяна, причиной тому является то, что народ не желает прихода к власти в стране политических сил, близких к Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну. Замглавы АНК выразил убеждение в том, что пока народ не увидит движение, которому он будет доверять, никакой смены власти в стране не будет.

Зампред АНК сообщил также, что партия не будет вступать в какие-либо альянсы с силами, во главе которых будут второй и третий президенты РА.