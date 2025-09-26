Arminfo.info


 Пятница, 26 Сентября 2025 15:00
Алине Григорян

Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении не признали независимость Арцаха

АрмИнфо. Экс-вице-спикер парламента Армении, член Республиканской партии (РПА) Эдуард Шармазанов рассказал, почему власти при третьем президенте Армении Серже Саргсяне не признали независимость Арцаха.

Как подчеркнул член РПА в беседе с журналистами, перед слушаниями в парламенте Армении, посвященными проекту "О национальном кризисе и провале госуправления", это не было сделано, поскольку политическая сила ставила перед собой цель не одностороннего признания Нагорно-Карабахской Республики, а международного в рамках переговорного процесса в формате Минской группы ОБСЕ. "Одностороннее признание Арменией НКР означало бы торпедирование процесса переговоров по Арцаху. Наше переговорное наследие давало возможность путем референдума обеспечить в первую очередь международное признание НКР", - пояснил Шармазанов.

Республиканец уверен, что именно премьер-министр Армении Никол Пашинян своим заявлением на площади в Степанакерте 4 августа 2019 года, что "Арцах это Армения и точка", вывел переговоры из плоскости вопроса о самоопределении в плоскость территориального спора, что и подорвало весь процесс по международному признанию независимости НКР.

"Все утверждения о том, якобы формат МГ ОБСЕ зашел в тупик, ложные. Более того, если раньше процесс признания независимости Арцаха всегда подрывал Азербайджан, то после прихода Никола Пашиняна к власти к нему присоединилась и Армения", - заметил член РПА.

В дополнение к своим словам он напомнил, что после апрельской войны 2016 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что от Казанского документа 2011 года отказался именно Азербайджан, а не Армения. В завершении Шармазанов также напомнил, что сам президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что "в 2016 году в октябре за закрытыми дверями международное сообщество требовало от него признать независимость Арцаха".

"Пусть Никол Пашинян опубликует предложенный ему в 2019 году со стороны МГ ОБСЕ документ, по которому Арцах должен был иметь промежуточный статус, а потом посредством референдума получить независимость, и тогда все станет ясно", - резюмировал республиканец.

