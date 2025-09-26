Пятница, 26 Сентября 2025 14:44

АрмИнфо.В Армении будет запрещена установка в автомобилях дополнительных усилителей. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 26 сентября выдала положительное заключение по представленным группой депутатов РА поправкам в законе "Об обеспечении безопасности дорожного движения" и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам соавтора представленной инициативы, депутата НС от правящей фракции "Гражданский договор" Сергея Багратяна, очень часто на улицах можно встретить автомобили с громко звучащей музыкой, что оказывает моральное, психологическое и физическое воздействие на граждан. Громкая музыка приводит к росту шумового

В целях предотвращения подобных явлений предлагается установить для водителей этих транспортных средств с усилителями, не соответствующим установленным стандартам, применить штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы и изъятие 2 баллов из 13- балльной шкалы за правонарушения. Также предусмотрено изъятие этих усилителей.

В этой связи, глава комиссии Андраник Кочарян предупредил всех водителей о грядущих последствиях. "Будьте благоразумны, помните, что отныне громкая музыка при движении транспортных средств будет строго караться", - заявил глава комиссии.