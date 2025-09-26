Пятница, 26 Сентября 2025 10:28

АрмИнфо.Делегация Армении во главе с руководителем аппарата премьер- министра, президентом Национального комитета Игр Франкофонии Араиком Арутюняном провела в Париже встречи с должностными лицами, ответственными за протокол и международные вопросы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, организацию транспорта и мобильности, а также вопросы безопасности.

Как передает пресс-служба правительства РА, встречи проходят в рамках обмена опытом между Арменией и Францией, направленного на представление опыта проведения Игр 2024 года в Париже и крупных международных спортивных мероприятий (GESI) в рамках организации Игр Франкофонии 2027 года.

Стороны обсудили вопросы организации и протокола приема высокопоставленных лиц, передвижения транспорта, а также ряд вопросов, связанных с внутренней безопасностью и управлением кризисами.

Была достигнута договоренность об углублении сотрудничества не только в рамках Игр Франкофонии, но и в организации крупных мероприятий в целом.

Десятые Игры Франкофонии 2027 пройдут в Ереване. Уже официально подтверждены виды спорта, в которых будут соревноваться спортсмены на данном турнире. На турнире ожидается участие 4 000 спортсменов из 50 стран. Принимающая страна, Армения, решила дополнить программу тремя видами спорта: тяжелая атлетика, командные шахматы и баскетбол на колясках (для инвалидов).