Четверг, 25 Сентября 2025 17:41

АрмИнфо.Музей русского искусства в рамках <Дней европейского наследия> представляет выставку <Дом. Моя Вселенная>.

Экспозиция приглашает погрузиться в разные эпохи и города: ощутить яркие и сочные краски Армении, холодный и суровый дух Алтая, тёплое солнце Тифлиса с его узкими улочками и балконами, брусчатку Вильно, а также самобытную и легко узнаваемую архитектуру Русского Туркестана, потрясённого красной революцией.

На выставке представлены полотна с изображениями как отдельных домов, так и домов на фоне пейзажей и географических ландшафтов.

Экспозиция включает произведения армянских и русских художников, среди которых М. Аветисян, Е. Тадевосян, Д. Налбандян, П. Кузнецов и А. Древин. Многие из представленных работ долгое время не выставлялись и хранились в фондохранилище.

Выставка будет открыта с 26 сентября по 31 октября.