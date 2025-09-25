Четверг, 25 Сентября 2025 15:54

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Србуи Галян не связывает дальнейшую судьбу Декларации о независимости с заявленной повесткой властей о создании Четвертой Республики. Об этом она сказала в ходе брифинга 25 сентября журналистам.

<Независимо от того, останется Декларация или нет - это уже историческая реальность. То есть Третья Республика сумела состояться только благодаря Декларации о независимости. Это исторический документ, мы не можем его стереть со страниц истории>, - отметила глава Минюста. При этом она сообщила, что данный вопрос (о снятии или же оставлении Декларации) еще не обсуждался на заседании Совета по конституционным реформам.

Галян рассказала, что на предыдущих заседаниях они рассмотрели положения, касающиеся формирования Национального Собрания, его полномочий, избирательных систем. В этой связи она сообщила, что по некоторым вопросам прошли голосования, и определенные из них уже одобрены Советом.

На вопрос журналистов о том, не сорвет ли мирный процесс с Азербайджаном отсутствие поддержки со стороны общественности новой Конституции, Србуи Галян исключила подобный исход событий.

Напомним, что ранее, на VII съезде правящей партии "Гражданский договор" премьер министр Никол Пашинян объявил, что создание "Четвертой Республики" Армения является ближайшей стратегической задачей правящей партии в случае переизбрания на парламентских выборах 2026 года. По его словам, в случае получения голосов народа на выборах 2026 года, правящая партия намерена инициировать процесс принятия новой Конституции Армении посредством общенародного референдума.