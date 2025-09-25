Четверг, 25 Сентября 2025 10:47

АрмИнфо. На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел переговоры с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи и министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств Армении и Ливана заявили о готовности развивать двустороннее сотрудничество, что соответствует традиционным дружеским связям между двумя народами.

Мирзоян и Раджи обменялись мнениями по региональным вопросам. Мирзоян представил детали соглашений, достигнутых 8 августа, подчеркнув лежащие в их основе фундаментальные принципы, а также новые возможности, открывающиеся благодаря реализации коммуникационной программы "Дорога Трампа во имя международного мира и процветания". На встрече также были затронуты последние процессы на Ближнем Востоке.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Монголии на встрече в Нью-Йорке обсудили возможности расширения двусторонних отношений и реализации конкретных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

Мирзоян и Батцэцэг подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Монголии и правительством Республики Армения об освобождении от визовых требований лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Мирзоян подчеркнул готовность и наличие предпосылок для дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы и максимальной реализации потенциала отраслевого сотрудничества.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества.