Четверг, 25 Сентября 2025 10:46

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин свою традиционную ежегодную поездку в Сюникскую область начал с посещения Агаракского медно-молибденового комбината. Об этом сообщили в посольстве Армении в РФ, напомнив, что это одного из системообразующих предприятий региона, которое обеспечивает рабочими местами более 1100 человек - порядка трети всего населения г.Агарака.

Гендиректор Александр Беляев познакомил с работой предприятия, подчеркнув, что сегодня предпринимаются последовательные шаги по модернизации технологических процессов, направленные в том числе на увеличение объемов производства, срока эксплуатации комбината и повышение его экологичности.

Глава российского дипредставительства также встретился с руководством 127-го Мегринского отряда Пограничного управления ФСБ России и ознакомился с задачами по охране армяно-иранской границы, которые успешно решаются сегодня подразделением.