Среда, 24 Сентября 2025 18:20

АрмИнфо. Суд в Ереване снял запрет на выезд из страны заместителя председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна.

Кроме того, решением суда отменен и частичный домашний арест. Адвокат Ашотяна Рубен Меликян обратился в суд с просьбой отменить запрет на выезд из страны. Меликян сообщил, что его подзащитный получил приглашение от Европейской народной партии (ЕНП) принять участие в церемонии открытия конференции ЕНП, которая пройдет 2-3 октября. Кроме того, защита ходатайствовала об отмене административного ограничения, обязывающего политику находиться дома с 22:00 до 08:00, данное ограничение также снято. Правда, при каждом выезде за рубеж Ашотян обязуется получать согласие суда.

16 ноября 2022 года Ашотяну предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением и отмывании денег в рамках дела о приобретении недвижимости для Ереванского медуниверситета. 16 июня 2023 года его арестовали на основании нарушения меры пресечения. 10 сентября суд первой инстанции изменил меру пресечения в отношении Ашотяна на домашний арест.

В беседе с журналистами Рубен Меликян охарактеризовал сегодняшнее решение суда как шаг вперед. Он указал на эффективность сегодняшнего заседания суда.