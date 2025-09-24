Среда, 24 Сентября 2025 17:46

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Эчмиадзине профессорско-преподавательский состав и студентов кафедры теологии Христианского Востока католического университета Айхштет-Ингольштадт Германии во главе с заведующим кафедрой, профессором Томасом Кремером и настоятелем колледжа Александром Петринко.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в ходе встречи Томас Кремер представил Гарегину Второму образовательные программы и деятельность университета. Он также сообщил, что целью визита в Армению является ознакомление с историей армянского народа, духовно-культурными ценностями и перспективами сотрудничества в научной сфере.

В свою очередь Католикос коснулся ключевой роли Святого Эчмиадзина в жизни армянского народа, подчеркнув, что христианство на протяжении веков являлось основой создания национальных, духовных ценностей и армянской идентичности.

В рамках встречи Гарегин Второй также коснулся тесных связей и сотрудничества, сформировавшиеся между сестринскими церквями и межцерковными структурами и Армянской церковью, благодаря чему сегодня осуществляются различные образовательные, социальные и культурные программы.