Среда, 24 Сентября 2025 17:27

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян принял посла Индонезии в Армении Арифа Басаламу (резиденция в Киеве).

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, армянский дипломат поздравил посла с 33-й годовщиной установления дипломатических отношений между Арменией и Индонезией и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям армяно-индонезийские межгосударственные отношения в ближайшем будущем будут и дальше развиваться и укрепляться.

Сафарян проинформировал посла Индонезии о последних региональных событиях и усилиях правительства Армении по установлению прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, в том числе о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Басалама выразил благодарность за плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах в последние годы, подчеркнув готовность Индонезии к углублению взаимодействия с Арменией в сферах торговли, экономики, образования и культуры.

Стороны с удовлетворением отметили рост числа туристов из Индонезии, посещающих Армению в последние годы, и подчеркнули важность контактов между людьми.

В тот же день в Ереване состоялся официальный приём, посвящённый Дню независимости Индонезии, на котором в качестве почётного гостя выступил Мнацакан Сафарян.