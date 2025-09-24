|Арарат Мирзоян: Армения высоко ценит неизменную поддержку Францией демократических реформ в Армении
|Судьба архиепископа Аджапахяна решится в ближайший понедельник - адвокат
|Суд в Ереване снял запрет на выезд из страны зампреда Республиканской партии Армении
|Суд в Ереване признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
|В Армении для обращения с опасными отходами потребуется соответствующая лицензия
|Католикос всех армян провел встречу с представителями католического университета Айхштетт-Ингольштадт
|В Испании отмечают важность подписанных в Вашингтоне документов между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Иран выступили за мир на Южном Кавказе
|Армения и Индонезия отмечают 33-летие установления дипотношений
|Работа аэропорта "Сюник" не прекращена
|В СК Армении прокомментировали ход расследования громкого убийства в Паракаре
|Греческому ученому - химику присвоено звание почетного доктора Национальной академии наук Армении
|Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута Трампа
|Папоян <научно> опровергает тезисы оппонентов открытия границ с Турцией и называет TRIPP
|Тюрколог: Главным виновником отуречивания Армении является де-факто Пашинян
|Состоялось очередное заседание Совета по конституционным реформам
|В Армении пройдет встреча министров культуры государств-членов Международной организации Франкофонии
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|Адвокат Авагяна не верит в его суицид
|Госдеп: Южный Кавказ и Центральная Азия являются долгосрочным внешнеполитическим приоритетом США
|Спикер НС: В Армении никого не убивают и не избивают за политическую позицию
|В МВД Армении представили подробности убийства главы общины Паракар
|Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Венгрии
|Экс-глава Совета директоров "ЭСА": за 9 месяцев я получил 0 драмов в виде зарплаты
|Глава Минокружающей среды: Армения, будучи горной страной, особенно уязвима к последствиям климатических изменений
|Прощай, Майрик! Скончалась одна из величайших актрис XX века - Клаудия Кардинале
|Замглавы МИД Армении обсудил замгенсека ООН по глобальным коммуникациям вопросы сотрудничества
|Замглавы МИД Армении встретился с исполнительным директором Глобального центра ответственности по защите
|Российские СМИ: Экс-чиновник Борис Авагян найден мертвым в генконсульстве Армении в Петербурге
|В правящей в Армении партии подведены итоги VII съезда
|Премьер-министр РА решительно осудил убийство главы общины Паракар и его друга
|Встреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарём ООН
|Генсек СЕ: Мир вернулся на Южный Кавказ
|Ночью у своего дома убит оппозиционный глава укрупненной общины Паракар
|Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
|В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
|Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
|Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
|Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
|Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане
|Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
|Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
|Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
|Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
|Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
|Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
|Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
|Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
|Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
|В Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
|Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
|Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ
|Премьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске
|Гагик Царукян представил детали инициативы "Предложение Армении"
|Итальянская делегация посетила "Цицернакаберд"
|Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>
|Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?
|Тюрколог: Ложная повестка "Четвертой республики" направлена на превращение Армении в турецкий вилайет
|Читать больше
АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян принял посла Индонезии в Армении Арифа Басаламу (резиденция в Киеве).
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, армянский дипломат поздравил посла с 33-й годовщиной установления дипломатических отношений между Арменией и Индонезией и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям армяно-индонезийские межгосударственные отношения в ближайшем будущем будут и дальше развиваться и укрепляться.
Сафарян проинформировал посла Индонезии о последних региональных событиях и усилиях правительства Армении по установлению прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, в том числе о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Басалама выразил благодарность за плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах в последние годы, подчеркнув готовность Индонезии к углублению взаимодействия с Арменией в сферах торговли, экономики, образования и культуры.
Стороны с удовлетворением отметили рост числа туристов из Индонезии, посещающих Армению в последние годы, и подчеркнули важность контактов между людьми.
В тот же день в Ереване состоялся официальный приём, посвящённый Дню независимости Индонезии, на котором в качестве почётного гостя выступил Мнацакан Сафарян.
|Арарат Мирзоян: Армения высоко ценит неизменную поддержку Францией демократических реформ в Армении
|Судьба архиепископа Аджапахяна решится в ближайший понедельник - адвокат
|Суд в Ереване снял запрет на выезд из страны зампреда Республиканской партии Армении
|Суд в Ереване признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
|В Армении для обращения с опасными отходами потребуется соответствующая лицензия
|Католикос всех армян провел встречу с представителями католического университета Айхштетт-Ингольштадт
|В Испании отмечают важность подписанных в Вашингтоне документов между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Иран выступили за мир на Южном Кавказе
|Армения и Индонезия отмечают 33-летие установления дипотношений
|Работа аэропорта "Сюник" не прекращена
|В СК Армении прокомментировали ход расследования громкого убийства в Паракаре
|Греческому ученому - химику присвоено звание почетного доктора Национальной академии наук Армении
|Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута Трампа
|Папоян <научно> опровергает тезисы оппонентов открытия границ с Турцией и называет TRIPP
|Тюрколог: Главным виновником отуречивания Армении является де-факто Пашинян
|Состоялось очередное заседание Совета по конституционным реформам
|В Армении пройдет встреча министров культуры государств-членов Международной организации Франкофонии
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|Адвокат Авагяна не верит в его суицид
|Госдеп: Южный Кавказ и Центральная Азия являются долгосрочным внешнеполитическим приоритетом США
|Спикер НС: В Армении никого не убивают и не избивают за политическую позицию
|В МВД Армении представили подробности убийства главы общины Паракар
|Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Венгрии
|Экс-глава Совета директоров "ЭСА": за 9 месяцев я получил 0 драмов в виде зарплаты
|Глава Минокружающей среды: Армения, будучи горной страной, особенно уязвима к последствиям климатических изменений
|Прощай, Майрик! Скончалась одна из величайших актрис XX века - Клаудия Кардинале
|Замглавы МИД Армении обсудил замгенсека ООН по глобальным коммуникациям вопросы сотрудничества
|Замглавы МИД Армении встретился с исполнительным директором Глобального центра ответственности по защите
|Российские СМИ: Экс-чиновник Борис Авагян найден мертвым в генконсульстве Армении в Петербурге
|В правящей в Армении партии подведены итоги VII съезда
|Премьер-министр РА решительно осудил убийство главы общины Паракар и его друга
|Встреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарём ООН
|Генсек СЕ: Мир вернулся на Южный Кавказ
|Ночью у своего дома убит оппозиционный глава укрупненной общины Паракар
|Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
|В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
|Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
|Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
|Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
|Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане
|Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
|Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
|Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
|Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
|Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
|Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
|Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
|Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
|Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
|В Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
|Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
|Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ
|Премьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске
|Гагик Царукян представил детали инициативы "Предложение Армении"
|Итальянская делегация посетила "Цицернакаберд"
|Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>
|Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?
|Тюрколог: Ложная повестка "Четвертой республики" направлена на превращение Армении в турецкий вилайет
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия