Среда, 24 Сентября 2025 17:10

АрмИнфо. Аэропорт «Сюник» сообщает, что, вопреки распространенным сегодня в СМИ публикациям, работа аэропорта не прекращена. Рейс Ереван-Капан-Ереван временно приостановлен, что связано исключительно с плановым техническим обслуживанием самолета L-410 авиакомпании «NovAir», выполняющей этот рейс.

"Считаем важным сообщить, что даже в случае временной приостановки полетов аэропорты работают под контролем и в соответствии с правилами соответствующих национальных и международных регулирующих органов. Рейс Ереван-Капан-Ереван возобновится сразу же после завершения технического обслуживания самолета, запланированного на конец этого года", - говорится в сообщении.

"Напомним, что с сентября прошлого года по маршруту Ереван-Капан-Ереван выполняется 5 рейсов в неделю вместо прежних 3, а также наблюдается определенный спрос на чартерные рейсы. Просим представителей СМИ и частных лиц обращаться в аэропорт «Сюник» и авиакомпанию «NovAir» по официальным каналам для получения правдивой информации. Мы всегда готовы предоставить важную информацию для общественности".