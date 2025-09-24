Среда, 24 Сентября 2025 17:04

АрмИнфо. Убийство главы укрупненной общины Паракар Володи Григоряна и его друга - сотрудника полиции Карена Абрамяна совершило лицо в маске с применением автомата. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Следственного комитета РА Артак Ованнисян, слова которого приводит пресс-служба СК.

По словам следователя, Арцрун Галстян с огнестрельными ранениями переведен в медицинский центр, его состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое. По факту преступления в Следственном комитете возбуждено уголовное производство по факту убийства Григоряна и Абрамяна, а по факту ранения Галстяна - покушения на убийство.

Ведется предварительное следствие. Были сразу предприняты необходимые и приоритетные мероприятия: проведен осмотр места происшествия, по результатам которого были выявлены следы крови, 18 гильз от патронов. Изъяты также камеры видеонаблюдения, которые присутствовали на месте происшествия. Назначены ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинская, судебно - генетическая и др, допрошены свидетели.

Мероприятия проводятся совместно с сотрудниками полиции, они направлены на скорейшее раскрытие преступления и привлечения виновных лиц к ответственности. Преступник, как свидетельствуют данные видеокамер, приблизился к месту происшествия на ногах, он не был на машине. С учетом характера преступления дело было передано из следственного управления Армавира в Главное управление по особо важным делам СК РА. По положению на текущий момент, личность стрелка пока не установлена.