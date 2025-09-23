Вторник, 23 Сентября 2025 21:03

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян принял делегацию во главе с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Бурджу Сан, прибывшую в Армению в рамках 108-го семинара Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО.

В ходе встречи стороны обсудили текущую повестку отношений Армения-НАТО и перспективы их развития, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Собеседники подтвердили готовность продолжить совместные усилия по углублению сотрудничества между Арменией и НАТО.

Отметим, что ПА НАТО проходит на тему: <Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепляя демократию и региональную безопасность>