Вторник, 23 Сентября 2025 19:36

АрмИнфо.Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), ссылаясь на итоги встречи главы МОНКС Жанны Андреасян с делегацией во главе с председателем Группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом.

В частности, министр сообщила, что между Национальным аграрным университетом Армении и рядом французских вузов уже достигнута договоренность о развитии данного направления. В этой связи была подчеркнута важность археологических раскопок в пещере Арени-1 и популяризации культурного наследия виноделия.

В ходе встречи особое внимание было уделено продвижению преподавания французского языка в общеобразовательных школах Армении, а также обеспечению эффективности программ по повышения квалификации преподавателей.

В завершение встречи Жильбер-Люк Девиназ поблагодарил за теплый прием и подтвердил готовность к сотрудничеству в целях реализации обсуждаемых инициатив.

Сообщается, что стороны обсудили также и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.