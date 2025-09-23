Вторник, 23 Сентября 2025 17:29

АрмИнфо. Делегация во главе с заместителем министра внутренних дел (МВД) Армении Арменом Мкртчяном приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности, которая прошла в Ляньюньгане (Китайская Народная Республика) с 17 по 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, в конференции приняли участие около 2000 представителей более 120 стран, международных организаций и образовательных учреждений.

Участники обсудили пути совместного противодействия существующим вызовам в сфере общественной безопасности, вопросы развития потенциала общественной безопасности и формирования более эффективных механизмов международного сотрудничества.

Впервые в рамках конференции в таком формате были проведены тематические подконференции. На них обсуждались современные вызовы транснациональной преступности, включая борьбу с незаконным оборотом синтетических наркотиков, терроризмом, интернет-мошенничеством и киберпреступностью, вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом и новыми технологиями, обеспечение общественной безопасности, управление миграционными потоками, а также сотрудничество в сфере образования.

Мкртчян провел встречи с руководителями правоохранительных органов разных стран, обсудив ряд вопросов, связанных с сотрудничеством правоохранительных органов.

Делегация МВД Армении дел также приняла участие в выставке технологического оборудования для обеспечения общественной безопасности.

Целью выставки было углубление международного сотрудничества в области технологий обеспечения общественной безопасности, содействие развитию глобального потенциала безопасности и повышение узнаваемости компаний в этой сфере.

В рамках выставки также состоялись встречи с рядом авторитетных организаций, специализирующихся на современных технологиях, специальной технике и вооружении. Были представлены инновационные решения, научно-техническое оборудование, управляемое искусственным интеллектом, и т.д.