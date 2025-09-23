Вторник, 23 Сентября 2025 17:01

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении 22 сентября обратилась в Антикоррупционный суд с иском против лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна и его семьи с требованием конфискации незаконно нажитого имущества. Об этом стало известно из судебно-справочной системы .

Согласно информации, имеющейся в системе, иск предъявлен Гагику, Джаваиру, Нверу, Ованнесу, Колику, Розе Царукян, Седраку Арустамяну, Вардитер Хачатрян, Арпи Аветисян, Тиграну, Армине Манукян и Роберту Мкртчяну.

В деле в качестве третьих лиц привлечены НПО <Национальный олимпийский комитет Армении>, ЗАО <Звартноц Хендлинг>, ООО <Онира клаб>, ООО <Мульту автотранс>, ООО <Глобал Моторс>, ООО <Армбетон>, ООО <Мульти Моторс>, ООО <Мегамоторс>, ООО <Мульти Сис>, ООО <Мульти Велнесс Центр>, ОАО <Ереванский коньячно-винно- водочный завод Арарат>, ЗАО <Торговый дом Шустов>, ООО <Мульти Агровей>, ООО <Артбен>.

Дело передано судье Антикоррупционного гражданского суда Лили Дрмеян. Этот судья с 2023 года рассматривает другой иск о конфискации незаконного имущества в отношении Царукяна, его семьи и тех же аффилированных с ним лиц.

Напомним, что еще в августе 2023 года сообщалось, что Гагик Царукян приглашен в прокуратуру в рамках дела о конфискации имущества. Помимо этого, в июне 2020 г. против Гагика Царукяна, в бытность его главой парламентской фракции ППА, было возбуждено уголовное дело по делу о раздаче избирательных взяток. Согласно генпрокуратуре, в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным департаментом Службы нацбезопасности РА, обосновано, что председатель партии Г.Ц. и гендиректор компании С.А. в составе преступной группы раздавали избирательные взятки на выборах в парламент республики 2 апреля 2017 года.

В конце мая 2025 года Гагик Царукян, который долгое время хранил молчание, дал интервью собственному телеканалу "Кентрон". В ходе интервью он не исключил возможность участия в парламентских выборах 2026 года и анонсировал программу "Предложение Армении". При этом Царукян заверил, что не претендует на пост премьер-министра, так как он "достиг всего, и для него должность не имеет значения". Он отметил, что "его главная цель - сделать страну сильной, чтобы в полной мере обеспечить безопасность наших детей".

18 сентября Царукян заявил, что пока не готов дать окончательный ответ на вопрос о своем участии в предстоящих выборах в парламент, однако пообещал: <Придёт время - скажу всё>.