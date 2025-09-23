Вторник, 23 Сентября 2025 16:58

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Нью-Йорк президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречу с коллегой Ирака Абд аль-Латифом Джамалем Рашидом, на повестке были вопросы двухсторонних отношений.

Как сообщили в пресс-службе президента Армении, стороны подчеркнули необходимость углубления политического диалога и практического сотрудничества, построенного на основе динамичного развития армяно-иракских отношений и взаимной заинтересованности. Хачатурян и Рашид также отметили важность расширения двустороннего экономического сотрудничества в областях, представляющих взаимных интерес, в частности в сферах торговли и инвестиций.

В этом контексте была подчеркнута необходимость внедрения прямых рейсов Ереван- Багдад в качестве важного инструмента продвижения политических, экономических и туристических связей.

В ходе встречи президент Армении и Ирака отметили важность дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сфере образования. В связи с этим Хачатурян подчеркнул, что открытие филиала Школы гостиничного менеджмента Лозанны (Ecole hotelier de Lausanne) в Гюмри может стать хорошей возможностью и для иракских студентов, в частности, в контексте стимулирования активизации программ студенческого обмена.

Далее собеседники положительно оценили проведение недавно состоявшегося армяно- иракского бизнес-форума и подчеркнули важность постоянного продвижения подобных инициатив.

Хачатрян и Рашид также затронули региональные события и коснулись общей ситуации. Стороны подчеркнули важность работ, проводимых в направлении установления прочного и стабильного мира после парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне. В этом ключе собеседники обсудили также перспективы реализации правительственной программы "Перекресток мира".

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.