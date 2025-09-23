Вторник, 23 Сентября 2025 16:24

АрмИнфо. Католикос Всех армян Гарегин II принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине директора Иудео-христианского альянса "Спасем Армению" Матьяша Пертуллу и члена Совета директоров Альянса, защитника гражданских прав, посла христианской веры и племянницу Мартина Лютера Кинга- младшего, доктора Альведу Кинг.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, на встрече Католикос Всех армян выразил признательность членам и сторонникам Альянса за поддержку Армении и армянского народа, а также за их усилия по обеспечению того, чтобы голос армянского народа был услышан на международных площадках.

На встрече обсуждались вызовы, с которыми сталкивается Армения, и вопросы региональной безопасности. Его Святейшество выразил обеспокоенность требованиями Азербайджана, положением военнопленных, содержащихся в Баку, правами армян Арцаха, а также фактами присвоения и уничтожения армянского духовного и культурного наследия Азербайджаном. В своей речи Его Святейшество подчеркнул важность усилий дружественных стран и международного сообщества в целях установления справедливого и стабильного мира в регионе.

Представители иудео-христианского альянса "Спасем Армению" выразили поддержку Армянской Церкви и армянскому народу, поделившись своей обеспокоенностью по поводу нарушенных прав армян Арцаха и сохранения армянского духовного и культурного наследия Арцаха.

Они подчеркнули, что вышеупомянутые вопросы должны и впредь подниматься в высших государственных инстанциях США, заверив, что Армения не будет забыта в водовороте важных мировых событий.