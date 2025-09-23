Вторник, 23 Сентября 2025 16:22

АрмИнфо. Уважаю движение <По-нашему> (#Мердзевов). Подобное мнение журналистам озвучил 23 сентября мэр Гюмри Вардан Гукасян.

Коснувшись личности Самвела Карапетяна, чиновник отметил, что последний госструктур не возглавлял, более того, он в числе первых благотворителей нации, а во время всеармянских сборов - доля его участия всегда была порядком больше других.

<Если таких парней не уважаем, то кого уважаем? Генералов не уважаем, героев не уважаем, врачей не уважаем, педагогов не уважаем, великих предшественников не уважаем - ни Андраника Озаняна, ни Виктора Амбарцумяна, ни Месропа Маштоца. Кого они (нынешние власти) вообще уважают?>, - вопросил Гукасян. Он допустил, что правительство испытывает чувство уважения лишь к артистам, которых приглашает в Армению. Перечислив различные имена, Гукасян предложил властям вместе с этими знаменитостями покинуть страну.

При этом он отметил, что рейтинг правящей силы сейчас на позорно низком уровне. Мэр заметил в этом контексте, что за дверью в залах суда, в тюрьмах содержатся те, кто является движущей силой страны. <Освободите политзаключенных. Вы арестовываете епископов и хотите, чтобы у вас был высокий рейтинг?>, - выразил негодование Гукасян.

Вместе с тем, чиновник приравнял стиль работы главы армянского правительства с турецким чиновником, если бы тот возглавил страну. <Если хотят разрушить страну - начинают с церкви, семьи и школы. Сейчас они именно это и делают, потому что таково распоряжение от внешних сил. Страну держат церковь и школа. А они ее рушат - убирают Месропа Маштоца, убирают предмет об истории Армянской церкви, гору Арарат. Народ все прекрасно понимает - вы рушите Республику Армению. Если бы правительство возглавил турок, он бы тоже с этого начал>, - подчеркнул Гукасян. Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в

Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра.

В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон". Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10- часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.

Отметим, что официальная церемония презентации движения <По нашему> состоялась 30 августа текущего года. О намерении создать собственную политическую силу, арестованный ранее в Ереване российский бизнесмен Самвел Карапетян сообщил еще 4 июля.