АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении. Об этом пишет политолог Сурен Суренянц.

"Его слова: "Если я втянул Армению в войну, почему 18-летний армянский солдат в 2018 году находился за пределами суверенной территории Республики Армения", прозвучали как буквальное повторение бакинской пропаганды, выраженное в форме внутриполитической аргументации. Эта формулировка фактически подтверждает главный тезис Азербайджана о том, что Армения "насильственно оккупировала азербайджанские территории". По сути, Пашинян не только искажает

суть нагорно-карабахского вопроса, но и выступает против Армении на международных площадках, представляя нас "агрессором" и "оккупантом". Это не только политически опасно, но и может иметь юридические последствия", - считает политолог.

Он добавил, что каждое слово армянского лидера воспринимается как официальная позиция и может быть использовано против Армении. Суренянц заметил, что слова Пашиняна искажают суть нагорно­карабахского конфликта. "Армянский солдат, находившийся в Арцахе, не находился на "чужой территории". Он защищал безопасность армянского народа, право народа Арцаха на самоопределение, являющееся основополагающим принципом международного права. В основе нагорно­карабахского вопроса лежит право на самоопределение, закрепленное в ряде важных международных документов, в том числе, в Уставе ООН (статья 1.2) - принцип равноправия и самоопределения народов, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 1514 (1960 г.) - Декларация об освобождении народов от колониализма, которая закрепляет право народов свободно выбирать свое будущее. Хельсинкский Заключительный акт (1975 г.), согласно которому равноправие и самоопределение народов являются неотъемлемой основой международных отношений. Эти документы доказывают, что борьба армян Арцаха ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как "оккупация", а скорее как законное право на обеспечение собственного существования и будущего", - подчеркнул политолог.

Суренянц считает, что Пашинян создал крайне опасный прецедент, поскольку подобные заявления, произнесённые в рамках внутриполитических споров, превращаются во внешние угрозы. Азербайджан давно пытается убедить мир, что речь идёт об "оккупации". "Когда лидер Армении использует подобную лексику, он невольно усиливает эту пропаганду, фактически выступая против Армении на международных площадках. Эти слова Никола Пашиняна показывают, что слова, используемые во внутриполитических дискуссиях, могут превратиться в фактор, угрожающий государственной безопасности. Армянское общество и оппозиция должны чётко заявить, что вопрос Нагорного Карабаха никогда не был вопросом "оккупации". Речь шла о праве на самоопределение и безопасности народа", - заключил эксперт.