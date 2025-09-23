Вторник, 23 Сентября 2025 15:36

АрмИнфо. Видя правду, видя, что организовали нынешние и бывшие власти - во имя должности я никогда не пойду с ними одной дорогой. Об этом журналистам сказал мэр Гюмри Вардан Гукасян 23 сентября.

Он предложил всем тем, кто все видит и молчит ради выгоды, встать и защитить нацию, которую уничтожают. <Хватит делать вид, что вы ничего не знаете. Все мы прекрасно все знаем>, - сказал глава Гюмри.

Относительно политических планов, он попросил представителей СМИ набраться терпения, поскольку сейчас он не готов заявить пойдет ли отдельно на выборы, или не пойдет, или же встанет на чью-то сторону. <Сейчас не готов ответить. Но то, что это будет нечто национальное и защищающее интересы нации - в этом все убедятся>, - подчеркнул Гукасян, не ответив также на вопрос были ли предложения о встрече и обсуждениях со стороны каких-либо политических сил.

При этом он не исключил, что вновь может пойти на выборы с коммунистами. <Учитывая, что все, что было в Армении построено, именно во времена коммунистов - почему нет?>, - отметил Гукасян.

Отметим, что 16 сентября Антикоррупционный суд избрал в отношении мэра Гюмри в качестве меры пресечения подписку о невыезде и залог в 5 млн. драмов. Последний обвиняется в незаконном отчуждении 22 объектов недвижимости, принадлежащих Гюмри.