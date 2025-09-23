Вторник, 23 Сентября 2025 15:28

АрмИнфо.Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне двусторонняя совместная декларация Алиева и Пашиняна прорвёт блокаду Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

"Во-первых, в этом документе чётко указано, что Азербайджан получает беспрепятственный проход через Сюник, но нет чёткой формулировки, что получает Армения. Какая-то расплывчатая "взаимная выгода". Напомню, что несколько лет назад Никол Пашинян предлагал Азербайджану и Турции коридор в обмен на деньги. Он забыл потребовать снятия блокады с Армении. Не исключаю, что на этот раз память ему снова изменила. Власти также утверждают, что даже если проход через Нахичевань будет разрешён, это прорвёт блокаду Армении. Серьёзно? Чтобы прорвать блокаду Армении, Армения должна получить доступ к внешнему миру через Турцию и Азербайджан. Например, Турция должна открыть все дороги, которые она закрыла с 1993 года. В частности, я говорю о железной дороге Гюмри-Карс. Однако Турция не объявляла о подобных планах. Турция и Азербайджан строят линию Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу (Дилуджу

- пограничный переход в Нахичевани). Это ни согреет, ни охладит Армению. Ни один здравомыслящий человек не может думать, что кто-то доставит свои товары из Еревана в Мегри, а оттуда сядет на поезд и отправится в Турцию через: Нахичевань. Вы скажете: "Зачем из Мегри, пусть в Нахичевань заходят из Ерасха, от Еревана до Ерасха всего 60 км". Дорогие друзья, Азербайджан не заявлял о готовности отремонтировать/эксплуатировать участок Садарак- Ерасх.

Ничего подобного он не говорил. Ещё в январе в интервью агентству "Арменпресс" Пашинян заявил: "У меня уже была возможность заявить, что мы сделали Азербайджану очень конкретное предложение об открытии железной дороги Ерасх-Садарак-Ордубад-Мегри-Зангелан. Это больше, чем предложение, это конкретное решение конкретных вопросов, и мы ждём положительного ответа от Азербайджана, после чего соглашение будет зафиксировано на бумаге, и мы начнём строительство наших участков железной дороги>. Ах да, и Азербайджан дал конкретный ответ. Скажу больше. Власти Армении уже предлагали Азербайджану в 2022 году открыть три пограничных пункта пропуска: Сотк-Карвачар, Караундж-Эйвазлы и Ерасх-Садарак. Они даже распространили проект постановления правительства по этому поводу. Азербайджанцы тогда категорически отвергли это предложение, потребовав коридор через Мегри. Официальный Ереван, отнюдь не отчаиваясь, предпочитает забыть об этом предложении и отказе. И чему они так обрадовались? Они бы не сказали, что добровольно предоставили коридор, иначе Алиев бы разгневался. У них непревзойденный талант: обманывать народ и выдавать поражение за победу. Кстати, почему они не говорят о линии Иджеван-Газах? Ведь наш главный экспортный рынок находится на севере. Почему требование разблокировать все дороги было полностью забыто? Все, а не только Мегри. Почему? Азербайджан не... позволяют это, а независимые государи, с разрешения Азербайджана, имеют право делать только омлеты с новогодними хлопушками", - отметил оппозиционер.