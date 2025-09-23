Вторник, 23 Сентября 2025 12:58

АрмИнфо. Лидер партии "Процветающая Армения", бизнесмен Гагик Царукян представил основные направления деятельности межпартийной программы в рамках инициативы "Предложение Армении".

Как напомнил Царукян на своей странице в Фейсбук, о разработке инициативы он сообщил еще в мае этого года. По его словам, это надпартийная программа, в которой каждый гражданин увидит формулировку самых острых и актуальных проблем для себя, своей семьи и своего государства, а также варианты их решения.

"Эта программа должна быть сформирована совместными усилиями отраслевых специалистов, авторитетных ученых, общественных деятелей, людей, у которых есть предложения, идеи и мысли. Она будет составлена при непосредственном участии граждан, с вовлечением лучших специалистов Армении и диаспоры", - отметил лидер партии.

Бизнесмен при этом заверил, что в ходе разработки программа будет постоянно выноситься на общественное обсуждение, следовательно, будут учитываться предложения граждан и специалистов. "Это будет публичный, открытый процесс", - пояснил Царукян.

Лидер партии предложил начать работу над проектом, с ознакомления с ее преамбулой. Так, по словам Царукяна, Армении в первую очередь нужно внутреннее примирение, общественный диалог, устранение вражды и восстановление единства армянского мира. "Во-вторых, согласно программе, необходимо приостановление, замораживание, пересмотр ряда спорных законов и постановлений - законов, которые наносят вред стране, отравляют жизни сотням тысяч людей", - считает бизнесмен.

Царукян также отметил необходимость грамотных мирных переговоров с Азербайджаном, исключения односторонних уступок, реальной программы мирного урегулирования, нейтрализации риска войны, восстановления

союзнических отношений, создания реальной системы безопасности и реализации новых крупных экономических программ.

Лидер партии в заключении выразил уверенность, что именно вокруг этих простых вопросов можно обеспечить широкую общественную консолидацию.

Напомним, что в конце мая 2025 года Гагик Царукян, который долгое время хранил молчание, дал интервью собственному телеканалу "Кентрон". В ходе интервью он не исключил возможность участия в парламентских выборах 2026 года и анонсировал программу "Предложение Армении". При этом Царукян заверил, что не претендует на пост премьер-министра, так как он "достиг всего, и для него должность не имеет значения". Он отметил, что "его главная цель - сделать страну сильной, чтобы в полной мере обеспечить безопасность наших детей".