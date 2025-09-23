Вторник, 23 Сентября 2025 12:40

АрмИнфо. Более 100 представителей СМИ и блогеров из более чем 30 стран мира приняли участие в 10-м юбилейном конкурсе МИД Казахстана <Казахстан глазами зарубежных СМИ>.

По результатам рассмотрения конкурсных работ жюри определило очерк корреспондента АрмИнфо Марианны Мкртчян <Национальный парк Бурабай - Созерцание прекрасного в гармонии с собой> лучшим в номинации <Туризм> (https://arminfo.info/full_news.php?id=86091 ).

По случаю столь высокой оценки со стороны профессионального жюри, Марианна Мкртчян рассказала, что в конкурсах подобного уровня принимает участие впервые, а победа в туристической номинации стала для нее приятной неожиданностью. <Подобные конкурсы создают возможность, чтобы проверить свои силы и по возможности открыть страну по-новому. Да и Казахстан для меня привлекателен в первую очередь тем, что никогда не бывает одинаковым. Каждая поездка - это открытие какой-то новой стороны этого государства>, - отметила она.

Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, данный конкурс позволяет отметить заслуги иностранных журналистов, которые внесли свой вклад в креативное донесение достоверной и объективной информации о Казахстане до широкой зарубежной общественности. Последний служит одним из компонентов активного поощрения интереса зарубежной общественности к актуальным тенденциям развития Казахстана, позволяя популяризировать богатое природное и культурное наследие, а также раскрывая потенциал и привлекательность региона для зарубежных инвесторов и туристов со всего мира.

В целях углубления культурного взаимодействия и более близкого знакомства со страной, победители в номинациях будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы, Шымкент и Туркестанской области, где им будет представлено богатое культурно-историческое наследие страны. Наряду с предложенной программой, лауреаты конкурса будут удостоены возможности прикоснуться к духу степной кочевой цивилизации и примут участие в эксклюзивных интервью с представителями государственного сектора, казахских экспертов и журналистов, а также деятелей науки и культуры Казахстана.

Победителями конкурса в этом году стали также Мухаммед Али Паша (Пакистан) в номинации <Цифровизация>; Дерья Сойсал (Бельгия) - в номинации <Экономика>; Акпанбетова Арухан (Узбекистан) - в номинации <Культура, история, традиции казахского народа>; Мэтт Фицджеральд (США) - в номинации <Спорт>.

Отметим, что МИД Казахстана проводит этот конкурс с 2014 года. В текущем году партнёрами конкурса стали АО <Национальная компания , НАО <Фонд Отандастар>, Международный финансовый центр <Астана> (МФЦА), , ТОО .