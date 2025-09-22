Понедельник, 22 Сентября 2025 22:23

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I на встрече с Патриархом Иерусалимским Греческой Православной Церкви Феофилом V в столице Казахстана, Астане, подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между церквями Иерусалима.

Как сообщает пресс-служба Великого Дома Киликийского, в этом контексте обсуждались также текущие трудности, с которыми сталкивается Армянский Патриархат Иерусалима, особенно в отношении района "Коровий сад". Его Святейшество отметил, что в подобных ситуациях ожидается взаимная помощь церквей, о чём апостол Павел напоминает христианам в своих посланиях.

Также подчеркивается, Его Святейшество близко знаком с Патриархом Феофилом. В бытность Его Святейшества председателем Центрального и Исполнительного совета Всемирного совета церквей Патриарх был членом этого органа в качестве епископа. Они также тесно сотрудничали в качестве председателей Совета церквей Ближнего Востока. Таким образом, будучи знакомыми на протяжении многих лет, два духовных лидера также провели содержательную беседу по вопросам, связанным с Иерусалимом в целом.

В завершение встречи два духовных лидера также провели краткую беседу с председателем Межрелигиозного диалога Катара Ибрагимом бин Салехом Аль-Нуэйми.

Как и на других встречах Его Святейшества, на нынешней встрече присутствовал предстоятель Армянской епархии Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и прилегающих территорий, Его Преосвященство архиепископ Месроп Саркисян.

Отметим, что 3 апреля 2024 года, примерно в 11:00 по местному времени, израильская полиция начала незаконное выселение с территории "Коровьего сада" Армянского Патриархата Иерусалима, уничтожая имущество Армянского Патриархата Иерусалима, а также нападая на духовенство и местных армян. Добавим, что это уже не первая попытка силового захвата имущества Армянского Патриархата в Старом городе.

Данные действия израильской полиции были осуждены Генконсульством Франции, МИД России. Последние призвали израильские власти воздерживаться от односторонних действий в Армянском квартале Иерусалима. Позже территория Патрархата периодически подвергается нападению со стороны израильских поселенцев.

Напомним, что армянская община Иерусалима с 5 ноября 2023 года круглосуточно и без выходных защищает свою собственность.

Движение за спасение сада неоднократно призывала все международные организации оказать давление на правительство Израиля, чтобы разрешить эту ситуацию, которая ставит под угрозу 1700-летнее присутствие армян в священном городе Иерусалим.

Напомним, что в июле 2021 года Армянская Патриархия Иерусалима подписала договор с израильской компанией, дав ей право построить на участке "Коровьего сада" отель класса люкс, с правом сноса нескольких исторических зданий. Патриаршество отменило сделку после протестов армянской общины, а также властей палестинской автономии. После этого на армянскую общину начались нападения, последняя атака произошла 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии.