Понедельник, 22 Сентября 2025 18:50

АрмИнфо.Обвинение Торгому Асатряну, фигуранту по делу об избиение Арарата Мирзояна, переквалифицировали с покушения на убийство на массовые беспорядки. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат Торгома Асатряна Александр Кочубаев.

"А это означает, что Асатрян не имеет никакого отношения к покушению на убийство Мирзояна - о чем органы предварительного следствия только и мечтали. Защита также не согласна с этим приговором и подаст апелляцию.

Политическая ситуация заставляет нас с пониманием отнестись к такому приговору, что, в некотором смысле, тоже является успехом. Советую Арарату Мирзояну искать тех, кто его избивал, в своём близком окружении...

Когда обвинения и политические интересы смешиваются, истина часто размывается",- добавил Кочубаев.

Ранее АрмИнфо сообщало, что по факту избиения Мирзояна были задержаны два человека - Ара Бадоян и Торгом Асатрян. Оба свою вину отрицают.

В ночь на 10 ноября 2020 года, после вступления в силу трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха перед госорганами страны прошли акции протеста. Участники акции протеста ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. В ту же ночь протестующие у здания правительства напали на тогдашнего спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его. Последний приехал к зданию правительства, чтобы поговорить с собравшимися.