Понедельник, 22 Сентября 2025 16:18

АрмИнфо.В результате реформы системы альтернативного ухода за детьми, число воспитанников в круглосуточных учреждениях опеки сократилось в почти в 5 раз - с 2000 детей в 2014 году до 400 - по положению на конец 2024г.

Об этом заявил министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян во время парламентских слушаний, в ходе которых обсуждались изменения в Семейный кодекс РА и сопутствующие законодательные акты. Он заметил, что изменения в Закон были направлены на создание и укрепление эффективной системы защиты прав детей и надлежащего выполнения международных обязательств, основанных на принципе, исходящем из наилучших интересов ребенка.

По словам министра, придавая важность роли института опеки, с 2018 до 2025 года удалось зарегистрировать рост числа приемных семей. На данный момент, как отметил Торосян, в Армении зарегистрировано 108 приемных семей и 158 приемных ребенка, тогда как в 2018 году было всего 17 семей и 18 детей.

<Наша коллективная обязанность - в каждом принято решении исходить из наилучших интересов ребенка - как на уровне семьи, так и общин, и госучреждений>, - подчеркнул он.

Вместе с тем Торосян заметил, что ввиду того, что ряд проблем остаются нерешенными и возникла необходимость в введении законодательных изменений. <Дети должны расти в среде, где любовь и защита более сильны чем безразличие и угрозы. Этим изменениями мы делаем решительный шаг к более справедливой и инклюзивной в контексте защиты прав детей стране, ориентированной на интересы ребенка. И уверен, что совместными усилиями создадим среду, где каждый ребенок почувствует заботу государства и общества, продолжая жить в своей общине>, - сказал Торосян. Напомним, что проектом закона закрепляется положение о фактическом опекуне и попечителе, что является формой временной альтернативной опеки, направленной на предотвращение дополнительной травмы ребенка в случаях, когда есть близкий родственник, готовый взять на себя заботу о ребенке в экстренных случаях, когда ребенок остается без попечения родителей, но формальный процесс организации альтернативной опеки еще не реализован. Закреплена обязательность обеспечения наилучших интересов ребенка в касающихся его вопросах, в том числе при усыновлении и передаче на воспитание, предусмотрены ее механизмы. Уточнены полномочия органов опеки и попечительства в системе защиты детей - руководителей общин, территориальных органов государственного управления и уполномоченного органа, порядок осуществления защиты детей. Новые законы вводят также понятие <буллинг>. Все ответственные структуры обязаны будут принять меры по предотвращению и реагированию на случаи буллинга.