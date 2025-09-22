Понедельник, 22 Сентября 2025 15:04

АрмИнфо. Азербайджан не ставит территориальных требований к Армении. Об этом 22 сентября в Ереване заявил азербайджанский эксперт Мурад Мурадов.

Тем не менее, по его словам, в Конституции РА имеются положения, которые ставят под угрозу территориальную целостность Азербайджана. Данный фактор, как отметил Мурадов, может стать единственной преградой на пути к подписанию мирного договора между двумя странами.

Отвечая на вопрос о наличии аналогичных требований к Армении в Конституции Азербайджана, депутат подчеркнул, что подобных прямых территориальных претензий в Основном законе АР нет.

Он отметил, что страны парафировали соглашение в Вашингтоне, говорит о том, что по данному вопросу есть понимание. Более того, как тема Конституции Азербайджана не поднимается официальным Ереваном. Мурадов высказал предположение, что проект мирного соглашения может быть подписан в течение года.

Говоря об армянских военнопленных, содержащихся в Баку, он заявил, что не уполномочен делать заявления по данному вопросу.