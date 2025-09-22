Понедельник, 22 Сентября 2025 14:56

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян рассказал о текущем уровне сотрудничества с НАТО

Папикян выступая на 108-ом семинаре "Роуз-Рот" Парламентской ассамблеи НАТО, сообщил, что Минобороны Армении на постоянной основе получает специализированную консультативную помощь от Франции и США. По его словам, скоординированная помощь поступает также от Греции по ряду направлений.

По его словам, на данном этапе основные усилия в этом направлении сосредоточены на разработке стратегических документов с новой моделью и стандартами, модернизации структуры и системы управления Вооружённых сил, развитии образовательного и учебного потенциала и других направлениях. Кроме того, со слов министра обороны, в рамках усилий правительства Армении по диверсификации рынков также приобретается современное вооружение и техника. Папикян добавил, что трансформация собственных ВС и приведение их под современные стандарты направлена не только на то, чтобы иметь современную армию, но на то, чтобы иметь высокий уровень взаимодействия с ВС своих партнеров.