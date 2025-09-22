Понедельник, 22 Сентября 2025 13:54

АрмИнфо.Армения всегда придавала большое значение партнерским отношениям с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и укрепление демократических институтов. Об этом на открытии 108-го семинара Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО, который 22 сентября стартовал в Ереване, заявил вице- спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

По его словам, семинар проводится в Армении уже в четвертый раз. Он посвящен вопросам региональной безопасности, вооруженных сил и обороны, а также эффективного парламентского контроля над вооруженными силами. "Название семинара - "Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности" - говорит само за себя. Оно напоминает нам, что в современном хрупком мире мы все несем ответственность за поддержание мира. Войны и конфликты продолжают висеть над головами народов, словно дамоклов меч, принося бесчисленные жертвы и страдания. За прошедшие годы мир претерпел множество изменений. Республика Армения также адаптируется к новым реалиям, верная своей независимости, суверенитету и стремлению жить в мире со своими соседями. . Наша страна всегда придавала большое значение партнерским отношениям с ?льянсом, включая участие в миротворческих миссиях и укрепление демократических институтов. Сотрудничество с НАТО является частью сбалансированной внешней политики Армении, и мы готовы продолжать это сотрудничество, направленное на укрепление региональной и глобальной безопасности"? - отметил вице-спикер.

Он подчеркнул, что в области парламентской дипломатии отношения с НАТО осуществляются в партнерстве с Парламентской Ассамблеей организации, которое началось в 2002 году, когда Национальное Собрание РА стало ассоциированным членом ПА НАТО.

Рубинян также представил последние события на Южном Кавказе. По его словам, в контексте нормализации наших отношений с Азербайджаном 30 августа 2024 года был подписан первый документ между Арменией и Азербайджаном - Положение о совместной деятельности комиссий по вопросам демаркации, которое прошло установленную законодательством сторон процедуру внутренней ратификации и вступило в силу. Первый 12- километровый участок государственной границы уже подвергся делимитации и демаркации комиссиями, и в Ереване надеются, что этот процесс в скором времени работы будут продолжены и на других участках границы.

В 2023 году правительство Армении инициировало проект "Перекрёсток мира", целью которого было обеспечение взаимосвязи в регионе на основе принципов суверенитета государств, юрисдикции над инфраструктурой, проходящей через их территорию, равенства и взаимности. С точки зрения разблокирования региональной инфраструктуры, проект подразумевает значительное увеличение пропускной способности грузоперевозок, трубопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей через территорию Армении. В нынешней ситуации, как заметил вице-спикер, когда страны ищут новые транспортные и экономические возможности, Армения и Южный Кавказ могут стать новым транзитным узлом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

"8 августа этого года на саммите в Вашингтоне премьер-министр Армении и президент Азербайджана при поддержке и по поручению президента США подписали совместную декларацию о мире. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Это стало историческим шагом на пути к стабильным и прочного мира в нашем регионе. Уверен, что присутствие здесь господина Мурадова является очередным подтверждением этого, что мы, конечно же, приветствуем. Надеемся, что соглашение будет подписано и ратифицировано как можно скорее. В декларации подчёркивается необходимость открытия коммуникаций во имя мира, стабильности и процветания. Особое место в этом процессе занимает армяно- американский проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP), который будет реализован на территории Армении. Эта инициатива - больше, чем просто инфраструктурный проект: это мост доверия и сотрудничества, реализация которого принесёт ощутимые результаты всему региону. Сегодня у нас есть историческая возможность преодолеть конфликты прошлого и построить мирное и добрососедское будущее. Наш долг - не упустить эту возможность и превратить её в историческую реальность стабильности и развития", - сказал вице-спикер.

Рассказал он и про отношения с Турцией. По его словам, нормализация отношений с Анкарой продолжает оставаться одним из приоритетов внешней политики Еревана. "Наш диалог с турецкой стороной продолжается, и мы убеждены, что это исторический момент, и нельзя упускать возможность построить добрососедские отношения", - резюмировал вице-спикер.