Понедельник, 22 Сентября 2025 13:53

АрмИнфо. В отношениях между соседними Арменией, Турцией и Азербайджаном открывается новая страница и новые возможности для развития. Об этом 22 сентября в беседе с журналистами заявила депутат, представляющая Эдирне в Великом национальном собрании Турции, член Парламентской ассамблеи НАТО Фатма Аксал.

Последняя находится в Ереване для участия в работах 108-го семинара "Роуз-Рот" Парламентской ассамблеи НАТО в Ереване.

По ее словам, Турция приветствует процесс по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поскольку мир принесет выгоду всем на Южном Кавказе.

Она также выразила надежду, что армяно-турецкая граница, закрытая со стороны Турции в начале 90-ых прошлого столетия, откроется. В этом ключе турецкий дипломат напомнила об открытии прямых рейсов между Арменией и Турцией в рамках процесса нормализации отношений.

На уточнение, когда можно ожидать открытия границы, она заметила, что переговоры все еще продолжаются и призвала запастись терпением. Аксал также заверила, что переговоры по армяно-турецкой нормализации протекают без предварительных условий.

На просьбу дать оценку договоренностям, достигнутым в Вашингтоне между Ереваном и Баку и проекту "маршрут Трампа", она отметила, что это важна инициатива, нацеленная на мир. "Транспортные маршруты очень важны. Я поддерживаю данную инициативу по разблокировке коммуникаций, которая будет способствовать сближению государств", - сказала парламентарий. По ее словам, турецкая сторона также готовится воспользоваться этим маршрутом, иначе бы не поддерживала эту деблокаду. Аксал уверена, что этот маршрут, позволит Турции стать мостом между Востоком и Западом, и будет способствовать сближению Армении с Европой.

Турецкий законодатель также не стала комментировать вопрос армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, заявив, что не обладает достаточной информацией по этому вопросу, и добавив, что если у Турции будет возможность, она будет способствовать освобождению армянских военнопленных.